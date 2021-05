Después de un año de noviazgo Ariana Grande se casó con Dalton Gomez

Es oficial, la cantante Ariana Grande y su pareja Dalton Gomez contrajeron matrimonio el fin de semana. Todo parece indicar que la ceremonia se realizó en la mansión de la interprete de Thank you next, la cual está ubicada en Montecito, California.

Cabe destacar que este anuncio no fue confirmado por la pareja, pero si por el representante de la artista. “Se casaron”, dijo a la revista People. “Fue algo pequeño e íntimo, menos de 20 personas. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”.

Fue en diciembre del año pasado cuando la joven de 27 años anunció su compromiso y en ese entonces compartió una fotografía en donde mostraba un lujoso anillo de compromiso. “Para siempre”, se podía leer en la publicación.