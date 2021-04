The Weeknd une su voz a la de Ariana Grande en el remix “Save Your Tears”

Recientemente The Weeknd anunció su más reciente trabajo musical, se trata del remix de su canción “Save Your Tears”, en la cual colabora con la talentosa artista Ariana Grande.

Y es que la interpretación original de “Save Your Tears” sigue siendo una de las más destacadas de la histórica obra After Hours del 2020 de The Weeknd, ya que cuando salió no tardó mucho para que en Estados Unidos se convirtiera en doble platino, además alcanzó mil millones de transmisiones, lo cual fue parteaguas para que ocupara el puesto número 1 en el Top 40 de radio de dicho país.

Cabe señalar que hace unos días, tanto The Weeknd como Ariana Grande dejaron entrever en sus redes sociales la sorpresa que le tenían a sus fans, pues en sus historias de Instagram se podía escuchar parte de la canción “Save Your Tears” al unísono de sus voces.

Desde hace unos días, los usuarios de internet ya sospechaban sobre la colaboración entre ambos artistas, es por eso que en cuanto salió el video, que por cierto es animado, corrieron a verlo de inmediato a la plataforma de YouTube, en donde está a punto de alcanzar las cinco millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Y no era para menos, pues The Weeknd se ha convertido en uno de los artistas más populares y queridos a nivel mundial, ha hecho colaboraciones impresionantes con otros músicos de talla internacional como: Daft Punk, Lana del Rey, Kendrick Lamar, Travis Scott, Doja Cat, entre otros.

Y en esta ocasión no nos podíamos ir sin mencionar a la talentosa Ariana Grande, quien acompaña en “Save Your Tears” a The Weeknd con su maravillosa voz.

Recordemos que Ariana Grande es una artista de grabación multiplatino y superestrella internacional, ganadora del Grammy y la primera artista en ocupar los tres primeros lugares del Billboard Hot 100 desde The Beatles en 1964 con “7 Rings”, “Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored , Thank You, Next".

No obstante con lo anterior, en 2020, se convirtió en la primera y única artista en debutar con 5 sencillos en el número 1 en la historia de las listas.

Por su parte, The Weeknd es el artista de R&B más reproducido de 2021 y After Hours sigue siendo el álbum de R&B más reproducido de este año desde su lanzamiento a principios de 2020.

Tiene las 2 canciones en el Top 5 con más reproducciones a nivel mundial con "Blinding Lights" y "Save Your Tears”.