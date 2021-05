Madre divorciada reemplaza con muñecas a hijos que dejaron su casa

La separación suele ser un proceso bastante difícil de llevar, y muchas veces llega a convertirse en algo muy doloroso, y así fue para una mujer que tras su divorcio tuvo que ver como los chicos que ella misma había traído al mundo ahora optaban por irse al lado de su padre.

Este es el caso de Liz Watson, una mujer de Virginia, Estados Unidos, que sorprendió a todos al tomar la decisión de reemplazar a sus hijos por muñecas, luego de que estos decidieran vivir con su padre.

Liz creyó que fue su culpa el hecho de que sus hijos no quisieran vivir con ella, y para “reparar su error” optó por una solución que de buenas a primeras no suena ideal, pero que la ayudó a superar el inmenso dolor que la perdida le dejó: reemplazarlos.

“Las muñecas me reconfortan porque las relaciono con los sentimientos que tuve al ser madre de mis dos hijos mayores cuando eran pequeños. Sé que estas muñecas no crecerán, que no me las quitarán, que un divorcio no afectará a mi capacidad para cuidarlas. Sé que nunca me dejarán”, asegura Liz.