Colapsa el Arco de Darwin, una belleza natural de las islas Galápagos

Todo en la naturaleza tiene ciclos, y un claro ejemplo de esto es lo que le ha pasado al famoso Arco de Darwin de las Islas Galápagos en Ecuador, ya que recientemente se derrumbó por la erosión natural.

Afortunadamente, lo sucedido no tuvo nada que ver con el cambio climático, ya que como sabemos, ha sido uno de los factores que ha provocado que numerosos ecosistemas, así como animales y plantas se encuentren en riesgo.

Es importante mencionar, que las Islas Galápagos han maravillado a miles turistas, pues poseen una riqueza ecológica y una biodiversidad muy especial.

Y de acuerdo con los expertos, el famoso Arco de Darwin colapsó por un desgaste natural. “Se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de Galápagos“, escribió el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador.

Por la información que se tiene, el derrumbe no provoco daños humanos, ya que no estaba abierto a las visitas turísticas por tierra. Tampoco se generaron daños a nivel ambiental, es decir, no hubo afectaciones ni para el océano ni para los peces que ahí habitan.

“Es considerado uno de los mejores lugares del planeta para hacer buceo y observar escuelas de tiburones y otras especies”, comentaron las autoridades ambientales.

Como datos adicionales te comentamos que esta es una formación rocosa que se encuentra en un islote a menos de un kilómetro de la Isla Darwin, la cual se llama así en honor al naturalista inglés.

Además de anterior, su belleza se compone de 240 formaciones rocosas y esto le ha valido que sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1978.

