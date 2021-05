Consigue nuevo trabajo y la corren porque no le queda el uniforme

Alba Nevado, una mujer en España, sufrió discriminación en su nuevo trabajo. En redes sociales compartió cómo la corrieron luego de que el uniforme que le dieron, no le quedaba. Acusa a la agencia de gordofóbica.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Alba Nevado denunció de discriminatoria a la agencia que contrataron los organizadores de FITUR (Feria Internacional de Turismo), un evento de turismo que se realiza anualmente en Madrid, España.

Alba había perdido su trabajo y la oportunidad que consiguió en FITUR, le ayudaría a recuperar sus ingresos económicos. Sin embargo, no esperaba la respuesta que le dieron en Best Way, la empresa que la contrató como azafata para el evento.

Entre lágrimas y con evidente frustración, Alba Nevado contó que la empresa le dio un uniforme unitalla que, al llegar a casa, descubrió que no le quedaba. Cuando llamó a la empresa para que le ayudaran con una talla que le quedara, la citaron para darle una nueva y en caso de que no le quedara tampoco, usaría un traje negro.

Alba Nevado denuncia discriminación, la corren porque no le quedó el uniforme /

Sin embargo, cuando llegó con los organizadores, la respuesta del equipo de trabajo fue algo que jamás se esperó pues le hicieron sentir que era su culpa tener esa talla y peso.

"Nada más al entrar me dicen '¿tú eres la del problema?', como si tener una talla 46 fuese un problema. Después de eso me dan una talla 42 de falda que a mí evidentemente no me va a quedar. Y después de eso me dicen 'te vamos a dar un pantalón de hombre porque como es más grande, a lo mejor te queda bien'. Después de eso me han dicho que lo sienten mucho y me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío", dijo molesta al sentir que su imagen debe ser de cierta manera para poder trabajar.

"Como no encajo en el canon de belleza que conocemos, no puedo trabajar"

"No me había sentido así de juzgada y rechazada desde hace muchísimo tiempo y yo no suelo contar pero me parece tan injusto lo que me acaba de pasar que no quiero que le pase a nadie más".

Su historia se viralizó y en pocos días superó los tres millones de reproducciones.

Más tarde, Alba Nevada compartió otro video donde aclaró que FITUR no tenía nada que ver con la organización de las azafatas y se disculparon por el momento que la agencia le hizo pasar. Así mismo, la empresa Best Way, le ofreció regresar pero ella se negó pues no se encuentra ni emocional ni psicológicamente en condiciones para atender a las personas del evento.