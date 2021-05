Fernanda Castillo revela que tiene un problema de salud y preocupa a las redes sociales

Todos tenemos problemas que muchas veces parecen imposibles de solucionar. A veces creemos que no a todos les pasa, llegamos a pensar que los famosos tienen la vida resuelta y que en la mayoría de las ocasiones para ellos todo es color de rosa, sin embargo, no es así, ya que actrices como Fernanda Castillo son el claro ejemplo de que hay etapas en donde parece que nada se va a solucionar.

Resulta que recientemente la actriz publicó en su cuenta de Instagram que sufre de un padecimiento que solo le ha provocado dolor e impotencia.

En la red social antes mencionada aseguró que después de haber sido hospitalizada de emergencia a principios de año por una “severa complicación” postparto, ahora se enfrenta a otra padecimiento que la ha hecho sentir “impotente y enojada”.

"Hay día difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida esta ensañándose contigo?", escribió al principio de su publicación en la famosa red social.

A pesar de lo que escribió, Fernanda no dio detalles de la nueva enfermedad que padece, y dejó en claro que no es Covid-19 y que tampoco es algo relacionado con el posparto.

"No escribo esto para crear preocupación (no es covid, ni nada que ver con mi postparto) ni para recibir aliento (aunque siempre agradezco sus buenos deseos y mensajes), lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”.

Además de lo anterior, también compartió un emotivo mensaje sobre lo que ha sido para ella la maternidad. "Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control (que cómo cuesta)”.

