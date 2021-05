Celebridades que se han declarado “género no binario” y nos encantan

“Algunos días me siento como un hombre y otros días me siento como una mujer. Cualquier oportunidad que tenga para romper los estereotipos de los binarios, estoy aquí. Creo que muchas veces se usa el género para separar y dividir. Siento que en esa construcción social no encajo en la forma de que solía hacerlo”.

Ezra Miller, una de las grandes promesas de Hollywood confesó en una entrevista que es de género no binario, asegurando que no responde a los típicos estándares de belleza.

Foto: Ezra Miller / Instagram

“No me identifico como hombre, no me identifico como mujer. Apenas me identifico como un humano”.

El “no binario” ya es considero un tercer género

El no binario se considera un tercer género, y para referirse a las personas se utiliza el pronombre elle (they/them, en inglés). La National Center for Transgender Equality, asegura que las personas cuyo género no es ni masculino ni femenino utilizan muchos términos diferentes para describirse a sí mismas, siendo el término no binario uno de los más comunes.