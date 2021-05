Demi Lovato se recupera de adicción “fumando marihuana”

Demi Lovato sigue dando de que hablar, y esta vez fue gracias a su “estado de sobriedad” lo que desató polémica, al describirlo como "sobriedad californiana", lo que significa que se abstiene de todas las drogas excepto la marihuana y el alcohol.

Y es que la cantante decidió celebra la fiesta de la marihuana y tomó sus redes sociales para compartir a través de su historia de Instagram una fotografía en la que aparece fumando un tazón mientras esta sentada en una hamaca frente a una vista panorámica del océano.

"Feliz 420", fue como tituló la fotografía, la cual acompañó con su canción "California Sober", término que ha utilizado para describir su actual estado de sobriedad, y que ha sido vista como polémica ya que refleja la idea de no estar completamente sobria de ciertas sustancias.

"Creo que el término con el que mejor me identifico es 'sobria de California. Realmente no me siento cómoda explicando los parámetros de mi recuperación a la gente porque no quiero que nadie vea mis parámetros de seguridad y piense que eso es lo que funciona para ellos. Porque puede que no sea así", confesó la cantante hace un par de semanas.

Pero la cosa no quedó ahí, pues en una segunda foto en su Instagram Story, Lovato retrata su mano sosteniendo sostuvo un tazón con el océano azul claro y el cielo en el fondo, mostrando lo mucho que disfruta hacerlo. Las imágenes se suman a las recientes declaraciones sobre su complicada relación con las drogas y el alcohol en su docuserie de YouTube, "Demi Lovato: Dancing with the Devil", dónde la cantante de "Anyone" reveló que no está sobria y que bebe y fuma marihuana con moderación, destacando que "no es para todos".

"Soy cautelosa al decir que al igual que siento que el método de abstinencia completa no es como una solución única. No creo que este viaje de moderación sea una solución única para todo el mundo también", añadió Lovato. Sin duda, su estilo de vida y su elección de sobriedad han causado gran controversia, pues muchos aseguran que la "sobriedad californiana" desvirtúa la idea de sobriedad, siendo inapropiada, además de que no existe moderación para las personas que luchan contra la adición de drogas y alcohol.