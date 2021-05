Kim Kardashian podría renunciar a ser abogada, luego de que reprobó su primer examen

A Kim Kardashian no le están saliendo las cosas como esperaba, ya que recientemente dio conocer que estaba dudosa sobre si seguir estudiando para convertirse en abogada, esto luego de que reprobara el examen que le permitiría concluir con éxito su primer año de estudios.

Lo anterior se dio a conocer en un adelanto del siguiente episodio de Kepping Up With The Kardashians, ahí se ve como la famosa influencer le comenta a sus hermanas que está reconsiderando la idea de seguir con su plan de estudios.

También puedes leer: Kim Kardashian y Kanye West se separan



Asimismo, ese capítulo será diferente a los demás, pues será más extenso y mostrará la manera en que Kim estuvo estudiando para conseguir el título.

“Soy un fracaso. Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas diarias, estudiando… Era tan importante para mí tomar este examen, y no pasarlo realmente te baja el ánimo, te hace querer darte por vencida”, de le oye decir.

Por otra parte, Jessica Jackson, la maestra que la guió durante todo el proceso, le aviso con antelación que debía obtener al menos 560 de calificación, sin embargo, y a pesar de todos sus esfuerzos, solo alcanzó 474 puntos.

Quizá te interese: Kanye West revive al papá de Kim como regalo de cumpleaños



Ante la meta no alcanzada, sus hermanas Kourtney y Khloé le demostraron su apoyo, asegurándole que lo que hizo era admirable, sobre todo al considerar la cantidad de trabajo que tiene.

Hay que recordar que Kim Kardashian tomó la decisión de convertirse en estudiante de leyes en abril de 2019, fue en ese entonces que a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en donde aseguraba que se había registrado con el buffet del estado de California para estudiar leyes.

“Quiero que la gente entienda que no hay un límite para intentar alcanzar tus sueños y cumplir nuevas metas. Tú puedes crear tus propios caminos, justo como yo lo he hecho. Al buffet del estado no le importa quién seas. Mis fines de semana me la paso alejada de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, pongo a mis hijos a dormir y me paso la noche estudiando”, escribió.

Te recomendamos: La reina de las Kardashians cumple 40 años y aquí te contamos el secreto de su éxito