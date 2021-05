En las últimas horas varios videos de TikTok se hicieron virales acusando a una mujer de atacar a una empleada doméstica. En poco tiempo ya la apodaban #LadyMiguelHidalgo y todos la criticaban por su actitud ante las que supuestamente eran víctimas.

Sin embargo, la discusión de si la mujer es víctima o victimaria surgió en las últimas horas pues aunque los videos muestran a a Lady Miguel Hidalgo amenazando a la otra mujer, algunas de sus palabras como "vete de mi casa" y "vas a pagar lo que me hiciste", han resonado entre los internautas.

Qué pasó con Lady Miguel Hidalgo

El nombre de la mujer es Valentina y mientras en redes sociales la exhibían como una mujer violenta, hay una historia detrás que implica unos inquilinos suyos que no han pagado renta por un año entero.

Valentina llevaba varios días compartiendo videos del difícil caso al que se enfrentaba con sus inquilinos, quienes entraron a vivir a su casa por recomendación de una amiga pero que desde hace siete meses dejaron de pagar la renta, el agua y la electricidad.

Valentina los acusa de sicarios y abuso de menores. Ellos no se han manifestado al respecto pero los videos que muestran a Lady Miguel Hidalgo perdiendo la cordura eran la supuesta prueba de que ella era la victimaria.

Según Valentina, esta pareja (que trabaja en el gobierno) quiso robarle los papeles de su casa para quedarse con la propiedad. Entraron a su propiedad a robarle y la amenazaron. Ella tuvo que huir para que no le hicieran daño pero luego, para defender su casa, ocurrió lo que ya vimos en el video viral.

"Hay una demanda, todo mundo sabe que es mi casa y que soy inocente. Yo estaba haciendo el jardín cuando de repente la sirvienta me pisotea y le dije por favor 'no me pises' y me volvió a pisar otro pie y como yo tenía las tijeras del jardín y el cuchillo, evidentemente de frente le dije 'a mi no me vuelves a tocar ni a pisar', en eso se vienen contra mí los hijos, Joshua y Sarahí, y yo hago con el cuchillo 'no se me acerquen, no se me acerquen', eso fue todo lo que pasó", declaró Valentina.

Un hilo de Twitter muestra todas las evidencias de Lady Miguel Hidalgo, quien asegura ser la víctima de esta situación.