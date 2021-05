Perrito deprimido rompe en llanto al ver a su dueña por videollamada

Chow Chow fue encargado con la hija de la dueña, la cual reside en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La joven aseguró que cuando el perro comenzó a sufrir los primeros síntomas de depresión parecía que estaba enfermo, “era como si se hubiera venido abajo”.

"El perro perdió toda la vitalidad desde que mamá se fue. Estaba comiendo mal y había dejado de jugar por completo”, dijo.

Ante el humor de su amigo, la joven trato de hacer todo lo posible para que se sintiera mejor, pero nada parecía funcionar. No fue hasta que se le ocurrió la idea de hacerle una videollamada a su mamá para que Chow Chow pudiera verla aunque sea a través de la pantalla.

Contrario a lo que uno pudiera pensar, la llamada en lugar de beneficiar el estado de ánimo del perro, empeoró todo, pues al verla en el celular se quedó inmóvil, acostado en el sillón, y mientras su dueña le hablaba parecía que se deprimía aún más.

Estaba inconsolable / Internet

“Sus ojos se llenaron de lágrimas y dejó escapar gemidos inquietantes mientras trataba de decirle a mamá que la extrañaba demasiado”.

Por otra parte, la dueña que estaba al otro lado del teléfono, intentó calmarlo asegurándole que pronto volvería, sin embargo, las palabras no funcionaron ya que el perrito seguía triste, al grado de que se le escapaban unas lágrimas de sus ojitos.

Ante eso, la mujer no pudo hacer nada, pues en ese momento no podía regresar, pero se dio cuenta de que los perros también llegan a sentir un gran vacío cuando sus dueños no están, por lo que ahora que regrese a su casa no dudará en consentirlo y darle todo el amor que merece.

