Sam Smith y el tatuaje que apoya su identidad no binaria

Cada vez son más las celebridades que deciden hablar sobre su orientación sexual, y aunque el tema sigue siendo un tanto polémico, lo cierto es que muchos manifiestan su orgullo ante esto de diversas maneras, y ese es el caso de Sam Smith, quien decidió hacer a través de un tatuaje.

El cantante utilizó sus redes sociales para mostrar al mundo entero la felicidad de sentirse identificado como chico y chica sin complicaciones, ni discriminaciones, a través de un arte que vivirá para siempre en su piel, algo que causó polémica en algunos de sus seguidores.

En la imagen tatuada por el artista se observa un dibujo de línea negra de un niño en calzoncillos y tacones altos, mirando su reflejo en un espejo adornado, y aunque la estrella no ha hecho alguna declaración sobre el arte, muchos de sus seguidores aseguran que se trata de una forma de seguir demostrando su identidad no binaria, y cómo se ven reflejados en el mundo.

El encargado de realizar el arte fue el tatuador Miles Langford de The London Social, y él mismo compartió una foto en su Instagram junto al cantante en dónde se les ve en el estudio junto al mensaje: “Un ícono. Gracias por tatuarte”, etiquetando al músico en la publicación.

Fue en 2019 cuando Sam Smith decidió hablar abiertamente sobre su sexualidad y declararse como no binario: "Cuando vi las palabras 'no binario' y 'genderqueer' y leí en él y oí a esta gente hablar, me quedé como 'F**k, ese soy yo'", aseguró durante el programa de Instagram Live de Jameela Jamil, I Weigh.

En ese momento, el cantante definió lo que significaba para él, el ser no binario, a lo que Smith explicó: "No binario, genderqueer, es que no te identificas en un género. Eres una mezcla de cosas diferentes, eres tu propia creación especial. Así es como yo lo veo. No soy ni hombre ni mujer, creo que fluyo en algún punto intermedio. Todo está en el espectro".