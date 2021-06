Kate Winslet le da una lección a Hollywood sobre la belleza y la autoestima

La actriz Kate Winslet ha sido de las pocas que se ha atrevido a salir a las calles sin maquillaje e incluso con unos kilitos de más, dejando ver la gran seguridad que tiene en sí misma y al mismo tiempo haciéndoles ver a las mujeres que bajo ninguna circunstancia deben sentirse acomplejadas con su físico.

Hace poco la actriz dio de que hablar, luego de que exigiera que su cara no tuviera ningún retoque en el cartel promocional de la serie de HBO “Mare of Easttown”, a pesar de la resistencia del equipo de publicidad.

"Ellos me decían 'no puedes' y yo les respondía 'gente, sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor pónganlas de nuevo'", aseguró la actriz en una entrevista que concedió al diario The New York Times horas antes de que se emitiera el final de la miniserie.

Winslet contó que luego de que recibió el cartel lo devolvió al departamento gráfico en dos ocasiones, porque no estaba de acuerdo en que su rostro tuviera retoques en exceso.

No obstante con lo anterior, durante el rodaje también presionó al director Craig Zobel para que no se modificara por ordenador su cuerpo, específicamente en una escena sexual.

Al parecer, se iba a hacer la modificación en su cuerpo luego de que en algunas escenas se observara que se asomaba un poco de barriga, a lo que el director de la película dijo que "mejorarían" la imagen, y ante esto la respuesta de Kate fue: "Ni se te ocurra”.

"Supongo que por eso la gente ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho. Porque claramente no hay filtros", razonó Winslet tras recordar que tiene 46 años. "Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro propios de su edad, su vida y el lugar del que viene", añadió.

