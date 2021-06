Descubre la historia real que inspiró la película “Wonder”

“Wonder” o “Extraordinario”, como se le conoce en varios países a esta película, ha causado gran revuelo desde su estreno gracias a su conmovedora trama.

La cinta retrata a Auggie, un niño de 10 años que padece el síndrome de Treacher Collins, un trastorno genético que modifica la estructura facial y no le permite encajar facilmente con su entorno.

No es un secreto que la historia ya se contó en el libro “Wonder: la lección de August”, de la escritora la estadounidense, Raquel Palacios. En la obra se puede leer de una manera mucho más cruda y brutal cómo Auggie es acosado y aislado socialmente por ser diferente.

La autora confesó recientemente que parte de esta historia está basada en una experiencia que vivió al estar en contacto con un niño con este síndrome en una heladería, esta pequeña anécdota se cuenta en la película.

Ella estaba en shock, no sabía cómo reaccionar ante el aspecto del joven, se sintió avergonzada por esto y decidió afrontar su reacción y sus propios sentimientos. Intentó ponerse en el lugar del niño y pensar cómo debía sentirse al reconocer que el mundo entero no sabía cómo afrontarlo. Así que esa misma noche comenzó a escribir lo que sería “Wonder: la lección de August”, sin imaginar que sería un éxito en ventas y que en algún momento sería adaptado para la pantalla grande, conmocionando a varias generaciones con esta bella historia.

