Protagonista de “Anne with an E” se suma al reparto de “Stranger Things 4”

Es oficial, la actriz Amybeth Mcnulty, mejor conocida por el papel protagónico que hizo en “Anne with an E”, formará parte de la cuarta temporada de una de las series más populares de los últimos años: Stranger Things.

Tuvo que pasar un tiempo para que esta noticia se revelara, al parecer los creadores de la serie querían mantener todo envuelto en un misterio, al grado de poner pocos detalles en los primeros avances.

La tan destacada noticia fue anunciada a través de un video por los hermanos Duffer, quienes son los creadores de la exitosa serie. En la grabación corta se les puede ver pidiendo disculpas a los fanáticos por la demora de la nueva entrega, y al mismo tiempo aseguran que la nueva temporada será impresionante.

Asimismo, hablan de los nuevos personajes que serán parte de la cuarta temporada de Stranger Things, y en especial hacen énfasis en el personaje de Vicky, el cual será interpretado por Amybeth y será muy importante en la próxima entrega.

Justo cuando los hermanos terminan de hablar y presentar a este personaje, aparece Mcnulty de un salto, y se le puede escuchar decir que está muy emocionada con la nueva producción.

Ok, hablemos de Stranger Things. Los hermanos Duffer quieren presentarnos a alguien muy especial. 😌 #GeekedWeek pic.twitter.com/YI3SAkTGwx — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 9, 2021

Por si lo anterior fuera poco, es importante mencionar que no solo la protagonista de “Anne with an E” será integrada a este elenco, también hay otros actores que tienen gran talento como Myles Truitt, quien interpretará a Patrick, una estrella del baloncesto de Hawkins con amigos, talento y una buena vida … hasta que una serie de acontecimientos impactantes hacen que todo a su alrededor se salga de control.

