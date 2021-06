Influencer finge estar en 1era clase. Pasajero exhibe la mentira y es captada en la económica

Las redes sociales han dado paso a que cientos de personas “aparenten ser quienes no son”, y es que el presumir una “vida de lujos” le ha costado muy caro a un influencer, que lejos de destacar por su glamour, lo hizo por sus mentiras.

Se trata de la influencer francesa Ocean El Himer, quien dejó al descubierto la realidad, por cierto muy diferente, a la que muestra en sus redes sociales, al publicar que se encontraba en un vuelo en primera clase, pero uno de los pasajeros la convirtió en el hazmerreir.

TE RECOMENDAMOS: Por abandono, hijos recurren a la ley para quitarse el apellido de su padre biológico



Todo sucedió cuando Ocean El Himer, quien se autodefine como una mujer de negocios, se encontraba en un vuelo de Dubai a Mónaco, y que era de esperarse, decidió compartir el momento con sus seguidores, así que no dudó en fingir que volaba en clase alta total, ¿quién podría darse cuanta de la realidad?.

Rápidamente su post de la influencer llegó a los 105.000 "Me gusta", pero no contaba con que uno de los pasajeros, quien en realidad es gran seguidor de la mujer se encontrara en el mismo vuelo que ella, para ser exactos a tres filas adelante.

La caída fue muy dura

El pasajero, al darse cuente de que compartían vuelo, y ver la fotografía publicada por la chica, decidió desenmascararla y publicar que en realidad se encontraba en clase económica, dejando a Ocean El Himer como una mentirosa.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios divididos, unos defendiendo a la estrella de reality, asegurando que el ser famosa no significa que tiene que viajar en business class, mientras que otros no dudaron en tacharla de mentirosa.

TE PODRÍA INTERESAR: Coreana prueba elote con chile del que pica y su reacción se hace viral



Pero la influencer no dejó que esto la afectara, pues días después publicó otra fotografía en otro vuelo junto a su amiga, de igual forma en primera clase, pero a esta la título: "Esta vez prometo que pagué".