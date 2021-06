Joaquin Phoenix asegura que no forzará a su hijo a seguir su estilo de vida o ser vegano

Joaquin Phoenix se ha caracterizado por ser una de las estrellas que mantiene su vida personal en un bajo perfil, por ello cuando sale a declarar algo sobre esta, inmediatamente se convierte en toda una tendencia, como en estos días, cuando habló por primera vez sobre su pequeño hijo y dejó a todos sorprendidos.

Y es que bien conocido que los padres, muchas veces tratan de que sus hijos continúen con sus tradiciones, y sobretodo con sus creencias, pero el actor tiene muy en claro que no hará esto con su hijo, pues asegura que dejará que crezca de forma libre y forme sus propias creencias.

TE RECOMENDAMOS: Joaquin Phoenix listo para otra estatuilla

Phoenix se ha caracterizado por ser un apasionado defensor de los veganos, y fue durante una entrevista reciente con Sunday Times en dónde aseguró que espera que su hijo River crezca vegano, pero no le "forzará" el estilo de vida.

"Bueno, ciertamente espero que sea vegano. Pero no voy a imponer mi fe a mi hijo. No creo que eso sea correcto; voy a educarlo sobre la realidad”, dijo Phoenix a la publicación.

Además, asegura que no piensa perpetuar la mentira en el pequeño sobre los alimentos, recalcando que es su responsabilidad como padre informar a River y contarle la verdad en cuanto a la procedencia de sus alimentos: "No voy a decirle que está bien leer libros sobre todos los maravillosos animales de granja ... y luego no decirle que eso es una hamburguesa. No voy a adoctrinarlo con la idea de que McDonald's tiene un Cajita Feliz, porque no hay nada jodidamente feliz en esa comida", menciono el actor.