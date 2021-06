“El amor no dura”: Discurso de Danna Paola sobre el amor se hace viral

Danna Paola se ha ganado el título de una de las artistas de pop latino más icónicas de estos tiempos. Con el lanzamiento de su disco "K.O.", supo conquistarnos. Ahora, un discurso sobre el amor nos ha hecho identificarnos con ella por completo.

Fue en el festival "Suena en TikTok" realizado en la red social el pasado fin de semana, que Danna Paola deleitó a más de 300 mil espectadores con sus canciones como "Mala Fama", "Nada", "Oye Pablo" y "Amor Ordinario". De este último, Danna Paola compartió un poderoso mensaje sobre el amor y cómo muchas veces es tan tóxico que puede hacerte sentir ordinario.

TE RECOMENDAMOS: "Como un brochazo": Lupillo Rivera muestra cómo se quita el tatuaje de Belinda

"Vivimos en tiempos donde el amor es muy a medias, el amor es muy efímero, el amor no dura. Y la gente piensa que estar enamorado es subir fotos a Instagram o presumir a tu pareja, cuando en realidad lo que tienes en casa, para ti siendo real, siendo honesto, siendo una persona transparente, es lo más valioso que puede haber", comenzó en su discurso Danna Paola.

El poderoso discurso de Danna Paola sobre el amor que se hizo viral /

"Ser extraordinarios. No merecemos ningún amor ordinario y sé que esto ya lo han escuchado muchas veces y es algo que realmente me gusta repetir y decir [...] Somos so young y a veces nos queda mucho camino por recorrer en el amor, pero uno nunca madura. ¿A quién le gusta lo normal? ¿A quién le gusta ser maduros? Todos somos inmaduros y acabamos siendo idiotas...", continuó Danna Paola, introduciendo la importancia de aceptar que uno merece el mejor tipo de amor.

LEE TAMBIÉN: Crean el pan socavón, incluye a los perritos rescatados

Las palabras de Danna Paola resonaron entre sus seguidores quienes compartieron el fragmento del concierto en Twitter que posteriormente se hicieron virales.

El discurso formó parte de la introducción a uno de sus más recientes sencillos "Amor Ordinario". El videoclip ya cuenta con más de 21 millón de reproducciones en YouTube.

Quiero subir estas tremendas palabras que dijo mi diosa Danna Paola 🥰✨ pic.twitter.com/e68IZ10A92 — Katherine (@rkariomyworld) June 14, 2021

Danna Paola lanza adelanto de nuevo sencillo

QUIZÁ TE INTERESE: Mark Wahlberg irreconocible al subir más de diez kilos para su nuevo personaje

En el concierto "Suena en TikTok", Danna Paola adelantó un poco de su nuevo sencillo llamado "Welcome to the new Me". En sus redes sociales también compartió un fragmento de la canción que podrá escucharse en las próximas horas.