Brenda Asnicar canta ‘Las divinas’ trece años después censurando uno de los versos: “era racista”

A trece años del lanzamiento de “Patito Feo” los fanáticos siguen recordándola de una forma espectacular, con las canciones que marcaron su infancia, y es que la serie logró catapultar a sus actores al éxito mundial pero, ¿quién hubiera pensado que una de sus protagonistas arremetería contra uno de los exitosos temas?.

Y es que ni siquiera los actores que la protagonizaron pueden escapar de que en sus apariciones públicas alguien se los recuerde sus personajes, como Brenda Asnicar, quien dio vida a uno de los personajes más sobresalientes de la serie, “Antonella”, e interpreto un gran éxito, mismo que ahora no dudo en tachar como racista.

La actriz aprovecho su aparición en el programa Los Mammones de America TV, para volver a interpretar un fragmento del tema que desde hace trece años ha enamorado a los fanáticos, “Las Divinas”, junto al presentador Jey Mammón.

Pero mientras realizaba su interpretación, y al momento de llegar a la parte “sea como sea, aquí no entran feas”, Brenda no ocultó su malestar al darse cuenta de que la letra era bastante superficial, por lo que decidió parar y hacer presente su brutal honestidad al declarar que “era racista la canción”.

brenda asnicar volviendo a cantar "las divinas" despues de 14 años MI INFANCIA EN UN VIDEO pic.twitter.com/ZAartIypIb — franco (@brillamila) June 12, 2021

¿Del éxito al odio?

Recordemos que esta no es la primera vez que Asnicar arremete en contra de esta canción, pues tan solo el año pasado la actriz decidió interactuar con sus seguidores a través de sus redes sociales, y mientras contestaba las preguntas de sus seguidores, una de ellas le pidió que interpretara una parte de dicha canción, a lo que esta se limitó a contestar: "Me tiene podrida la canción ‘Las Divinas’. Si no te gusta, jodete".

Muchos tacharon de mal gusto su respuesta, pues su personaje Antonella de ‘Patito Feo’, fue el inicio de una exitosa carrera. Después de su, la famosa siguió más serena con el intercambio de mensajes con los seguidores y contó: "Estoy haciendo música y pasando mi cuarentena muy tranquila".