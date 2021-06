Paola Nuñez peleará con zombies en la nueva serie de “Resident Evil”

Mucho tiempo tuvo que pasar para que existiera la posibilidad de ver a Paola Nuñez de nuevo en la pantalla. Gran parte de los mexicanos conocemos el trabajo de la actriz, quien se hizo muy famosa luego de interpretar a “Bárbara” en la telenovela Amor en Custodia.

Luego de su inminente éxito, sabemos que durante un tiempo la actriz se desapareció de los reflectores y absolutamente nadie sabía cual sería el futuro de su carrera profesional.

Y como seguramente muchos fans esperaban, Paola Nuñez ha regresado a las pantallas y esta vez lo hará protagonizando una de las sagas de zombies más famosas de la última década: Resident Evil.

Por lo que se sabe hasta el momento, la actriz tendrá uno de los papeles principales en la nueva serie de “Resident Evil” que será producida por Netflix, una de las plataformas de streming más grande del mundo.

Ante la novedad, Paola Nuñez compartió en su cuenta de Instagram la noticia y una imagen en la que aparece junto al resto del reparto, entre los cuales se encuentran: Ella Balinska, Lance Reddick, Tamara Smart, Siena Agudong y Adeline Rudolph.

"Prepárate para entrar a la nueva ciudad Raccoon con nosotros”, se puede leer en el pie de la fotografía que compartió la actriz.

Para refrescar un poco tu memoria, te recordamos que Nuñez poco a poco se ha ido consolidando en la industria estadounidense y ha tenido la oportunidad de participar en películas como "Bad Boys for Life" y series como "The Purge" o "The Son".

Todo sobre lo nuevo de Residet Evil

Como sabemos Resident Evil es muy popular, no solo en el mundo de los videojuegos, también en el cine. De hecho, fue en septiembre del 2020, que Netflix anunció que la primera serie de zombies llegaría a la televisión.

Hasta el momento, se sabe que la nueva serie tendrá ocho capítulos de una hora cada uno, y como dato curioso contará como “showrunner” con con Andrew Dabb, conocido sobre todo por "Supernatural".

"'Resident Evil' es mi juego favorito. Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia y de llevar la primera serie de 'Resident Evil' a los miembros de Netflix en todo el mundo", dijo Dabb cuando se anunció la serie.

"Para todos los fans de 'Resident Evil', incluyendo a aquellos que se unan por primera vez, la serie será algo completo con un montón de viejos amigos y algunas cosas locas y sedientas de sangre que la gente nunca ha visto antes", prometió.

