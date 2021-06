Tatuador de Lupillo Rivera defiende el tatuaje del brochazo a Belinda

El nuevo tatuaje de Lupillo Rivera, que sirvió para tapar el rostro de Belinda, sigue dando de qué hablar. Ahora, el artista detrás del brochazo de tinta, salió a defender su trabajo de las críticas que recibió.

A través de su cuenta de Instagram, Antonio Morales, conocido también como Tanke Rules, emitió un comunicado sobre la polémica del tatuaje de Lupillo Rivera y defendió a toda costa su trabajo.

Y es que Lupillo Rivera no fue el único que fue criticado por su nuevo tatuaje. Evidentemente el artista detrás del brochazo de tinta, también recibió mensajes negativos por su trabajo.

"Quiero Agradecerles formalmente todo su apoyo, todo su cariño, todo su amor, todos los memes que me hicieron estuvieron con ma..., comenzó diciendo en el video que él mismo tituló como "Tanke Rules ¡Explota! tras humillación pública".

Antonio Morales contó su versión del polémico tatuaje y confesó lo interesante que se le había hecho la experiencia que lo hizo viral y que a la vez le trajo mucho hate de los internautas.

Aún así, el tatuador de Lupillo Rivera agradeció a la gente que se dedicó a criticarlo. Al mismo tiempo, aseguró que no prestará atención a los comentarios porque todo se trataba de mensajes de odio y no de una crítica constructiva.

"Agradecerles a todas esas personas que comentaron negativamente, lo tomaría en cuenta si fuera una crítica constructiva, pero era nada más puro odio".

Cuánto pagó Lupillo Rivera por cubrir el tatuaje del rostro de Belinda

En una entrevista, Antonio Morales "Tanke Rules", declaró que no le cobró ni un peso a Lupillo por el trabajo que le hizo pues sabía que la historia detrás haría viral el nuevo trabajo y como consecuencia, le traería más clientes.

"Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. No le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago", dijo.

El estudio de Antonio Morales "Tanke Rules" se encuentra en Ciudad Guzmán, Jalisco. Por si estás interesado en borrarte el rostro de un amor del pasado.