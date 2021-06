"El princesito": Disney+ lanza corto LGBT+ que promueve la inclusión y diversidad

The Little Prince(ss), el nuevo corto de Disney+ que promueve la diversidad /

"The Little Prince(ss)" cuenta la historia de Rob y Gabriel, dos niños de origen Chino que tienen vidas muy distintas pero su inocencia ni siquiera los hace notarlo.

Gabriel es un niño de unos siete años de edad que practica ballet y ama el color rosa. Un día en el autobús de la escuela, conoce a Rob, un niño mayor que él que le cuesta trabajo adaptarse a las exigencias de su padre. En Gabriel encontró un amigo que no solo lo entiende, sino que le enseña un mundo diferente, lleno de ilusiones, sin prejuicios.

El corto cuenta la amistad de Rob y Gabriel y cómo el padre de Rob no está de acuerdo con las actitudes "femeninas" de Gabriel /

Pero el padre de Rob comienza a ver actitudes "muy extrañas" por parte de Gabriel y poco a poco le incomoda la amistad que están formando los niños.

Sinopsis de "The Little Prince(ss)"

Cuando Gabriel, un niño chino de 7 años que ama el ballet, se hace amigo de Rob, otro niño chino de la escuela, el padre de Rob sospecha del comportamiento femenino de Gabriel y decide intervenir.

Más sobre The Little Prince(ss)

The Little Prince(ss) dura 18 minutos y te conmoverá hasta las lágrimas. El cortometraje muestra los retos a los que se enfrentan los niños que tienen otras preferencias. El corto forma parte de la campaña por el mes del Orgullo LGBTQ+, es dirigido por Moxie Peng, director no binario de apenas 33 años de edad.

Con el hashtag #DisneyPride, Disney busca celebrar la diversidad con distintos contenidos en sus distintas plataformas. Desde el lanzamiento de varios cortometrajes en Disney+ hasta listas de reproducción con canciones que representan el movimiento. Parte de lo recaudado, se dona a fundaciones alrededor del mundo que buscan combatir los estereotipos y la discriminación.

"The Little Prince(ss)" se estrenó el pasado 28 de mayo y puedes verlo con tu membresía de Disney+ aquí.