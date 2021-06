LEE TAMBIÉN: Papá se hace viral por foto apoyando a sus hijos: un boxeador, una diva drag y una bailarina

Michele Elizaga, originaria de Arizona, Estados Unidos, gastó 125 mil pesos en 2019 para conseguir un donador de esperma y así poder dar a luz a un bebé. Ahora, ella y su hijo Matthew, con Síndrome de Down, son una pequeña familia feliz.

Por muchos años, Michele estuvo a la espera del amor de su vida para poder formar una familia. Creyó que necesitaba de un hombre para cumplir sus sueños, hasta que cumplió 40 años y decidió dejar de esperar y cumplirlos ella misma.

TE RECOMENDAMOS: Tessa, la joven que es alérgica al agua (incluyendo sus lágrimas y sudor)

Así fue como después de analizarlo detenidamente, tomó la decisión de usar los ahorros de toda su vida en un procedimiento para poder tener hijos sin la necesidad de tener una pareja.

A sus 40 gastó todos sus ahorros para conseguir un donador de esperma /

"Nunca he estado casada y ha pasado mucho tiempo desde mi última relación seria. Siempre quise casarme y tener hijos pero eso simplemente no funcionaba para mí".

Todos sus cumpleaños Michele pensaba lo mismo: este año sería el decisivo, encontraría el amor y podría formar su familia. Pero el tiempo se le fue encima y cada vez sería más complicado tener hijos por lo que al cumplir 40, dejó de esperar a su príncipe azul y optó por un donador de esperma.

QUIZÁ TE INTERESE: Bárbara de Regil rompe el silencio y reacciona ante las acusaciones de su proteína

"Estaba en Costa Rica celebrando mi cumpleaños número 40. Platicábamos de lo mucho que me gustaría ser mamá y que temía que el tiempo se acababa. Entonces, una de mis amigas dijo algo que me impactó. Me dijo que podía tener un hijo sin la necesidad de una pareja. Al día siguiente me desperté con la idea de un bebé en mi cabeza y me sentí con la necesidad de perseguir este propósito".

Dos años después de esta decisión, Michele tiene en sus brazos a su hijo Matthew, que nació con Síndrome de Down.

"No lo cambiaría por nada en el mundo y no podría imaginarlo de otra manera. Ha sido una experiencia empoderante y me he sorprendido con mi fuerza y habilidad".

Ahora comparte su experiencia de la maternidad soltera en sus redes sociales y está segura que este era su destino. "Yo nací para esto. Mi corazón me llevó a esto. Mi corazón es Dios, por eso es bueno. Nunca tuve la certeza de que sería madre. Pero hace tres años, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, estaba tan claro que la maternidad era mi camino", compartió en Instagram.