Erik Rubín se pronuncia ante las fotos bailando con una mujer

"La verdad es que no tenía planeado dar explicaciones, pero me han estado buscando por todos lados para que dé mi declaración sobre este asunto que la verdad se me hace lo más absurdo del mundo, pero ahí les va", comenzó diciendo Erik Rubín.

Rubín estuvo la semana pasada en Cancún para concretar un negocio junto a su padre. Uno de esos días, lo invitaron a conocer un nuevo restaurante y fue ahí donde ocurrieron las fotos.

"En todas estas noches me habré tomado fotos y he bailado y he saludado a muchísima gente. Dentro de toda esta gente que saludé y con la cual conviví, tomaron una foto en donde yo aparezco platicando con una chica. Esta chica además sale con uno de mis amigos, y tal cual, estábamos en un lugar público... Habré estado esa noche, en esa mesa, no más de 5 minutos y ahora salieron las redes que yo, que infiel, que ¿qué ando haciendo sin Andrea?", continuó diciendo.

"Yo no sé qué relaciones tengan con sus parejas o con sus esposos, los cuales no les permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, ese no es nuestro caso, por lo cual yo a Andrea inclusive no le tengo que dar explicaciones de nada, porque ella me conoce. "El chiste es que armaron todo un alboroto porque inclusive ofenden a mis hijas, que además ¿pues ellas qué?, ofenden a Andrea, me ofenden a mí, y con esto me doy cuenta simplemente de que ¡híjole, caray!, ¡qué triste!, hay mucha gente resentida que nada más está esperando el momento de ver quién se la paga".

Erik Rubín pidió a los medios de comunicación que no presten atención a los rumores que inician en redes sociales y que no magnifiquen la situación. Por último, con tono irónico, recordó a sus fans que lo mejor es no acercarse a nadie para evitar malentendidos.

"Cuídense de las fotos, no vayan a platicar con nadie, porque ya saben cómo es la gente", concluyó.

Qué dijo Andrea Legarreta al respecto

Andrea Legarreta quiso mantener una postura discreta pero concreta ante la situación y en días recientes, durante la emisión del programa Hoy, mandó una indirecta sobre las fotografías y su postura al respecto.

Legarreta estaba bailando en el programa cuando de repente se detuvo y dijo a sus compañeros "Mejor me siento, mejor no bailo porque luego van a andar diciendo que ando contigo porque estoy bailando a lado tuyo", demostrando que todo se trata de simples rumores.