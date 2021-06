‘Escultura invisible’ se vuelve viral en las redes al ser vendida por artista en 18 mil dólares

Quizá te interese: Nuevo socavón se abre, ahora en medio del patio de una casa

A pesar de las críticas, la razón que dio el artista para vender una obra como esta te sorprenderá, pues su pensamiento justificaría el arte que vendió y el precio que cobró por él.

El artista subastó una “escultura inmaterial” a la que llamó Lo Sono, que en español quiere decir “Yo soy” o “Estoy”.

Y prácticamente, se trata de un trabajo que se basa en la “nada”, por eso es invisible.

“El vacío no es más que un espacio lleno de energía e incluso si lo vaciamos y no queda nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, nada tiene peso. Por lo tanto, tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros”, explicó Salvatore en una entrevista que le hizo el diario AS.

Algo que seguramente le interesa a todos es saber como es que “la obra inmaterial” se vendió, y pues resulta que se puso a la venta en la casa de subastas italiana Art-Rite hace dos meses.

Lo más curiosos de esta historia, es que el comprador que la adquirió, recibió un certificado de autenticidad junto con la instrucción de que el trabajo se encontrara siempre en un espacio de cinco por cinco metros y libre de obstrucciones, donde no se requiriera de iluminación ni control de clima.

Además, le especificaron que debía “exhibirse” en una casa privada.

“Cuando decido “exhibir” una escultura inmaterial en un espacio dado, ese espacio concentrará cierta cantidad y densidad de pensamiento en un punto preciso, creando una escultura que desde mi título solo tomará las formas más variadas”, dijo el artista.

