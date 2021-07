Victoria Ruffo defiende a Eugenio Derbez de José Eduardo

Victoria Ruffo demostró que podría estar muy enojada con Eugenio Derbez y su relación no puede ser la mejor. Pero cuando se trata de darle una lección a su hijo José Eduardo de la relación padre-hijo, incluso ella lo defiende.

Todos lo sabemos, Victoria Ruffo no considera a Eugenio Derbez como la mejor persona del mundo. Aunque tuvieron una relación de pareja de la que nació José Eduardo Derbez, una vez que terminaron, el resentimiento y las peleas siguen. Sin embargo, para Victoria Ruffo hay un límite y se trata de no intentar poner a su hijo en contra de su papá. Así lo demostró José Eduardo Derbez en una entrevista donde confesó la vez que su mamá defendió a Eugenio Derbez de una pelea que tuvieron.

José Eduardo Derbez fue invitado al canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda. En el video con duración de 52 minutos, José Eduardo Derbez se sinceró sobre su vida personal y por supuesto, el tema de sus padres fue lo que más llamó la atención.

De esta manera, José Eduardo Derbez contó el momento exacto en que Victoria Ruffo se puso de lado de Eugenio Derbez en lugar de su propio hijo. Para ella, lo más importante es la unión familiar.

Fue durante la filmación de la primera temporada de "De Viaje Con Los Derbez". Eugenio organizó una salida de puros hombres y decidió invitar a Mauricio Ochmann pues sería el único de la familia que se quedaría sin planes. Sin embargo, José Eduardo, quien quería aprovechar esas vacaciones para convivir más con su papá, se enojó de que invitaran a quien era entonces su cuñado.

"Es una en un millón que yo me enoje pero cuando lo hago exploto muy feo [...] Me dice mi papá: 'Invita a Mauricio a la actividad de mañana porque va a ser el único hombre que se va a quedar sin hacer nada y el chiste es que vaya, inclúyelo. Y le dije: 'No tengo problema, sólo que nos dijeron que era una actividad papá e hijos'", dijo.

"Llegué a la habitación y le dije a Mauricio de esta actividad, 'Queremos saber si quieres venir'. Dijo: 'No, mejor me quedo, no quiero ir'. Mi comentario fue algo así como: ni estabas invitado", continuó.

José Eduardo estaba tan molesto con su papá que lo primero que pensó fue en llamarle a su mamá para quejarse de Eugenio Derbez. Lo que no esperaba era la respuesta de su mamá, quien aunque no apoyó por completo a Eugenio Derbez, sí lo defendió de las actitudes de su hijo.

"Me solté y le dije a mi papá cosas fuertes... imagínate. Todo el restaurante empezó a voltear y Vadhir empezó a decirme '¡Ya!'. Cuando terminé le dije a mi papá: 'Acabé, voy a echarme un cigarro afuera'. Le marqué a mi mamá y le dije: 'Estoy hirviendo'. Le conté y me dice: 'Pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas. No tenías que haberle hablado así", concluyó.

Victoria Ruffo demostró que podrá estar muy resentida con su ex pareja pero cuando se trata del respeto familiar, todo se olvida. El momento lo puedes ver a partir del minuto 7:25.