Redmi Note 10 S, un compañero en el uso cotidiano y un poco más

Uno de los competidores más importantes en el mundo de los smartphones llega con un terminal que pretende dar mucho, a cambio de desembolsar menos dinero, hablamos del Xiaomi Redmi Note 10 S, mismo que ya probamos por unas semanas y aquí te decimos si vale o no la pena.

Características técnicas

Procesador Mediatek Helio G95

128 GB de almacenamiento, expandibles mediante una memoria microSD

6 GB de memoria RAM

Pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas

Cámara cuádruple, de 64 MP, 8 MP, 2 MP y 2 MP

Batería de 5,000 mAh con carga rápida

Lector de huellas en botón de desbloqueo

Reconocimiento facial

Dos altavoces, uno debajo y otro arriba

Entrada de 3.5 mm para audífonos

Puerto de carga USB tipo C

Lo bueno – un compañero versátil y rendidor

Este equipo funciona excelente con todas las funciones básicas que necesita un usuario, por ejemplo, el uso de redes sociales como Facebook, Tik Tok, Instagram, Twitter, etc, mientras se utilizan diversas funciones en segundo plano como música de Spotify e inclusive las vistas miniatura de algunas aplicaciones como Netflix, Youtube Premium o Amazon Prime Video.

Todo lo anterior se hizo sin ralentizaciones ni cierres inesperados de aplicaciones, alternando entre ellas sin ningún problema, así como teniendo hasta 10 aplicativos en segundo plano sin que mostrara algún fallo.

Mientras que, para el rendimiento gaming, el Redmi Note 10 S ejecuta sin problemas juegos como Call of Duty Mobile, PUBG, eFootball PES 2021, Asphalt 8, Hearthstone y Pokémon Go, aunque con gráficos medios pero con rendimiento óptimo. Por lo que este terminal no será un problema para aquellos que gusten del gaming en smartphones o de juegos más casuales como Candy Crush, Clash Royale, Crash Bandicoot on the Run, etc.