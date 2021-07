The Crew 2 estará gratis durante un fin de semana

El juego de deporte motor de mundo abierto, The Crew 2 de Ubisoft, estará disponible para los jugadores de forma gratuita del 8 al 12 de julio, y cuando terminé esta etapa, se podrá comprar el juego hasta con un 80% de descuento. Así los usuarios de Playstation 4, PlayStation 5, Epic Games Store y Ubisoft Store en PC con Windows, Stadia, Steam y el servicio de suscripción de Ubisoft, Ubisoft+, tendrán los siguientes beneficios.

Acceso al juego completo

Disponible la Temporada 3, episodio 1: US Speed Tour East

Nuevos desafíos

Vehículos de ensueño

Los usuarios de Xbox One y Xbox Series X l S no quedan fuera de este título. Ellos tendrán la posibilidad de adquirir The Crew 2 con un descuento del 80% del 6 al 12 de julio en sus versiones Estándar y Especiales, así como en el pase de temporada. El descuento se respeta también los días 20, 21 de julio y del 23 de julio al 5 de agosto en la Edición Gold.