Regina Blandón reacciona a tweet falso sobre niños con cáncer

Regina Blandón ha desatado polémica por un tweet que ni siquiera escribió. Ahora se enfrenta a las críticas y se defiende pues en redes sociales la acusan de atacar a los niños con cáncer y darle preferencia a los niños trans.

Regina Blandón se ha caracterizado por defender los derechos de la mujer y la comunidad LGBTIQ+, lo que ha provocado que internautas la acusen de ser demasiado extremista en su pensamiento. Ahora, un tweet donde ataca a los niños con cáncer ha causado polémica pues supuestamente le da mayor importancia a los niños trans que a los que tienen esta enfermedad.

"México es tan tercermundista, que le dan más importancia a las y los niños con cáncer que a las y los niñxs trans", dice el tweet que se hizo viral y que la legisladora Elsa Méndez la acusa de haberlo escrito.

Supuesto tweet de Regina Blandón se hace viral, ella se defiende de la polémica /

Pero aunque la captura de pantalla dice que salió de la cuenta de Regina Blandón, la actriz de "La Familia P. Luche" se defendió asegurando que ella no escribió ese comentario.

"Qué pena la gente que tiene que recurrir a cosas tan bajas. Y qué cansancio tener que salir a aclarar (fue tanta la violencia recibida de gente que no se molestó siquiera en checar la veracidad del supuesto tuit, que me veo en la penosa necesidad de tener que subir este video a todas mis redes sociales). Qué pena más grande me embarga, de verdad, de ver cómo estamos como sociedad y del largo camino que aún tenemos por recorrer, pero somos más lxs chidxs", dice la descripción del video que publicó en Instagram.

"Yo no borro tuits. Está mal escrito el tuit, hay verbos conjugados en varios tiempos, yo no hago eso. Yo cuido mi redacción y ortografía, lo hago lo mejor posible. El lenguaje inclusivo está mal usado", dijo en el video con cinco minutos de duración donde expresó su molestia ante las calumnias de las que la acusan.

Regina Blandón asegura que estos ataques en su contra son por gente que se molesta porque sea una de las famosas que más defiende los derechos de las mujeres.

"Todos estamos aprendiendo pero lo que más nos falta es empatía, ponernos en los zapatos del que está enfrente. Todo esto salió porque defendí el derecho las mujeres a decidir. Haga usted lo que quiera con su vida, pero no le quite el derecho a los demás de hacer lo que quiera con su vida", aclaró.