Ellas son las socialités en quienes se inspiraron para hacer la película de ¿Y dónde están las rubias?

Si tu respuesta es no, te contamos que ¿Y dónde están las rubias?, está inspirada en las vidas personales de las millonarias Paris y Nicke Hilton, a quienes hemos tenido la oportunidad de verlas en pasarelas, shows de televisión y hasta en el mundo empresarial.

Como sabemos esta peli está protagonizada por los hermanos Marlon y Shawn Wayans, dos agentes del FBI que se visten de dos mujeres rubias para resolver un caso policiaco.

La trama que desarrollan ambos personajes es muy divertida, ya que crean olas de caos, risas, diversión y hasta competencias de baile en su intento por encontrar a unas hermanas perdidas.

De hecho, todos nos enteramos que la cinta estuvo inspirada en las hermanas Hilton porque hace unos días, Marlon publicó una foto junto a Paris Hilton y explicó de manera detallada la relación entre las millonarias y el filme:

“Divertida historia. Un día mi hermano [Shawn] me llama a las 3:00 a.m. y me dice: ‘Marlon, deberíamos jugar a las chicas blancas’. Le respondí ‘¿Estás drogado?’. Al día siguiente me mostró una revista con Paris Hilton y su hermana Nicky Hilton en la portada y dijo que deberíamos interpretar a chicas así. Inmediatamente lo entendí".

Así que gracias Paris y Nicky por ser nuestras musas. Las amo. Cuando hagamos #¿Y dónde están las rubias?, vayamos de compras”.