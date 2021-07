OnePlus N10 5G: un teléfono que podría alcanzar grandeza

Otro punto fuerte es su capa de Android. Imitando modelos como los de Motorola, OxygenOS prácticamente parece Android puro. Esto permite que el desempeño sea impecable sin molestas adiciones que podrían comprometerlo. Su tipografía e iconografía son minimalistas y muy agradables a la vista. Con esa cantidad de RAM, resulta difícil ponerlo en problemas. Literalmente corre como mantequilla.

Cámara

Finalmente llegamos al talón de Aquiles de este dispositivo. Aunque en papel las especificaciones se ven más que competentes, la realidad es que su desempeño en este rubro deja mucho que desear. Empecemos con cómo maneja los ambientes poco iluminados. A pesar de su sensor de 64MP, las fotos resultan pixeleadas y poco nítidas. Claro que no es el caso en pleno día, pero para la noche le faltará claridad. La lente macro tiene el mismo problema que otras: el acercar el equipo hace sombra sobre el objetivo y pierde calidad. El Zoom es efectivo y no pierde definición. Pero lo mismo no se puede decir de su gran angular, que resulta en fotos borrosas y con colores apagados.

Pantalla y sonido Es un placer consumir medios en esta pantalla. Excelentes colores y con una nitidez envidiable. Rodeada por un par de bocinas estéreo, la experiencia de YouTube y Netflix en este equipo es realmente uno de sus puntos más sólidos. Mismo caso cuando disfrutas de tus juegos favoritos a altas resoluciones. Un gran punto a favor de la terminal. Conclusiones El OnePlus N10 5G de ningún modo es un equipo malo. Tiene excelentes características y un precio atractivo. Pero justamente a ese precio, uno puede encontrar equipos con una cámara más eficiente de otros fabricantes. Sin embargo, si esto no es un factor determinante para ti; este smartphone tiene una grata experiencia para ti. Calificación 8.8 Por: Rolando Vera En nuestro #DomingoDeComunidad les compartimos esta foto tomada desde un #NordN10 por Laura Fuentes.🤩



¿Qué les parece? 📸📲 Recuerden compartir sus mejores tomas en nuestro grupo https://t.co/UZiN6Vz47u pic.twitter.com/beoBZerabC — OnePlus México (@OnePlus_MEX) June 27, 2021