Inmediatamente su historia de hizo viral. En YouTube, Malika contaba a sus seguidores cómo se había quedado sin nada. Sus papás habían cambiado la cerradura de la casa y no le permitieron ni siquiera sacar su ropa.

Pero cuando el internet de une, pasan cosas buenas. La prima de Malika abrió dos cuentas de donaciones para que la gente le ayudara a conseguir un hogar.

Lo inesperado ocurrió. En poco tiempo, la primera cuenta de GoFundMe recaudó 170 mil dólares, la segunda, 15 mil. Es decir, cerca de 3 millones 374 mil 976 pesos mexicanos.

Malika pidió disculpas por comprar el auto de lujo con sus donaciones /

Suficiente dinero para tener la vida resuelta por un buen tiempo. Y aunque todos esperaban justamente esos Malika Chalhy les pagó mal.

Malika misma compartió en sus redes sociales el regalo que se dio con las donaciones que recibió. Subió varios videos del momento en que manejaba su nuevo auto Mercedes Benz Clase A.

Inmediatamente las críticas comenzaron. Malika fue seriamente atacada y aunque ella aseguró que el auto era de los papás de su pareja, terminó confesando la verdad.

"Quería darme un capricho. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario", aseguró.

Pero eso no fue todo, más tarde trascendió que Malika no solo se compró un auto, sino que fue a una tienda de mascotas y pidió comprar el perro más caro de la tienda.

Ahora tiene un Mercedes y un bulldog francés de 60 mil pesos mexicanos.