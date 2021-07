Protagonista de ‘Anne with an E’ asegura que superó sus inseguridades gracias a la serie

‘Anne with an E’ se ha convertido en una de las serie más populares de Netflix, gracias a la increíble historia de su personaje principal Anne Shirley-Cuthbert, interpretado por Amybeth McNulty y su gran carisma.

Sin embargo, la triste noticia sobre la cancelación de la cuarta temporada no dejo muy contentos a todos, sobre todo a su protagonista, quien pese a sentirse triste por ello, Amybeth asegura haberse encariñado demasiado con su personaje.

TE RECOMENDAMOS: Actriz de Anne With An E es diagnosticada con cáncer de mama, a sus 19 años



Foto: Cortesía / Netflix

Fue a través de una entrevista para el The New York Times en dónde confesó que durante su adolescencia sufrió de discriminación y maltrato, pero fue gracias a su interpretación que pudo superar sus inseguridades.

“Cuando tienes 14 y 15 años eres inseguro. Estaba en la televisión, así que todos me juzgaban. Me perdí y tuve mucha ansiedad. Pero interpretar a un personaje que es tan fuerte, resistente e implacable me ayudó a superarlo. Anne revitalizó la fuerza en mí que sentí que había perdido", confesó la actriz.

Parece que el personaje dejó experiencias y aprendizajes inigualables para Amybeth, por lo que no dudó en demostrar que la noticia de que cancelaron la serie en la plataforma fue algo muy triste para ella.

“Lloramos, nos reímos y fue ese extraño proceso de duelo de despedirnos. Pero creo que todo sucede por una razón. De momento no hay intenciones para una nueva temporada".

TE PODRÍA INTERESAR: Protagonista de “Anne with an E” se suma al reparto de “Stranger Things 4”



Para finalizar, la actriz confesó que ‘Anne with an E’ era más que una serie, era una muestra de lo que aún se vive en la actualidad si habla os de racismo y discriminación: “Queríamos que las familias tuvieran conversaciones sobre lo que habían visto. Las chicas jóvenes también lo estaban viendo, así que sentí que tenía la gran responsabilidad de retratar a alguien con precisión”, finalizó.