Iker Casillas deja propina de 800 pesos en taquería y regala sus tenis

Iker Casillas no solo ha sorprendido a la afición mexicana al visitar México en sus vacaciones, sino por su generosidad en una taquería que visitó en la Riviera Maya en los últimos días.

Iker Casillas visitó recientemente el restaurante Cosme's Taquería, en Playa del Carmen. Don Víctor, encargado del asador del restaurante, compartió cómo el exfutbolista español se comportó con una increíble humildad y le dio algunos detalles de recuerdo.

Iker Casillas sorprende con propina de 800 pesos en taquería /

Casillas consumió muy poco pero su propina fue mucho más grande. Antes de irse del establecimiento, dejó 800 pesos de propina, se tomó una foto con el dueño y aparte, regaló los tenis que traía puestos. Es decir, Iker Casillas regaló sus tenis a un fan y se fue totalmente descalzo.

"Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando", dijo Don Víctor a un medio de deportes que lo entrevistó.

Iker Casillas lleva varios días de vacaciones en la Riviera Maya. Fanáticos lo han visto en otros restaurantes donde se ha prestado para ser fotografiado por fans y darles autógrafos.

"Realmente nos sentimos emocionados y se fue muy agradecido porque le encantó la comida que le servimos", dijo Don Víctor luego de hacerse viral por la foto que el propio futbolista compartió en su cuenta de Instagram y que tituló como "¡salud!".

Iker Casillas tiene un campeonato del mundo y dos Eurocopas así como varios títulos con Real Madrid y Porto. Fue internacional absoluto con España desde 2000 hasta 2016 y capitán desde 2006 hasta 2016.