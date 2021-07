Niño rompe en llanto al regalarle tacos a un anciano y verlo llorar

Esta vez, un gesto de amor se hizo viral en las redes sociales, y es que un niño rompió en llanto luego de regalarle unos tacos a un anciano y darse cuenta de que tenía mucha hambre.

Por la información que circula en internet, todo parece indicar que un hombre de la tercera edad llegó con sus productos al lugar en donde se encontraba el niño Adalid con su familia.

También puedes leer: Abuelito cumple su sueño al presentar examen de admisión a la carrera de Derecho



Y de acuerdo con lo dicho por la madre del menor, desde que el anciano entró al local, su hijo se le acercó y le dio 40 pesos que se había ganado jugando la lotería.

A cambio de dinero, el viejito le quería dar al niño un par de paletas, sin embargo, éste las rechazó, para que él pudiera venderlas.

Después de darle el dinero, el menor regreso a la mesa con su familia, pero de acuerdo con lo relatado por su madre, Adalid se mantuvo inquieto y angustiado, pues no paraba de ver al señor, por lo que decidido se levantó de nuevo a darle otros 29 pesos.

Quizá te interese: Familia adopta a abuelito de 108 años en condición de calle

No obstante con lo anterior, el niño al regresar a su mesa pidió a su madre que le comprara unos tacos al señor. “De nuevo se para y me dice que le va a dar otros $29 pesos que traía y en eso regresa con lágrimas en los ojos y me dice -mamá podemos comprarle unos tacos y un refresco por que mira tiene mucha hambre”.

Sin dudarlo, la mujer accedió ante la petición de su hijo, así que le preguntaron al abuelo de qué quería sus tacos.

“Le pregunta de qué los quiere, se los pide al mesero y estaba muy al pendiente de que se los llevaran rápido”.

Te recomendamos: A los 71 años, abuelita rompe récords levantando pesas



Lo que más conmovió a las redes sociales, fue la reacción del niño al momento de ver comer al anciano, pues de inmediato se puso a llorar, enseguida su madre le preguntó qué, que tenía, a lo que el menor respondió que estaba feliz porque aquel hombre estaba cenando muy a gusto.

“De verdad que yo no sé quien le dio la vida a quien, a veces como mamá me pregunto si estoy haciendo bien mi trabajo como tal y dudo día a día si lo hago bien, pero acciones cómo estás me dan respuestas a todas mis dudas”.

También puedes leer: ¡Lo hace de nuevo! Canelo manda mensaje a abuelita que reza por él en cada pelea