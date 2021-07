¿A Regina Blandón le molesta que la sigan comparando con Bibi P.Luche? esto comentó

Una de las series cómicas más populares de la televisión mexicana es La Familia P.Luche, y no es para menos, pues cada uno de los personajes que ahí salen se han ganado el corazón del público a través de las situaciones ocurrentes y divertidas a las que se enfrentan.

Como sabes uno de los personajes más queridos de esta serie es Bibi P.Luche, el cual está interpretado por Regina Blandón.

Respecto a lo anterior, recientemente la actriz compartió lo que piensa del personaje que interpretó por más de 10 años en una entrevista que tuvo en el programa de televisión Faisy Nights, que se transmite por Unicable.

Por supuesto lo que dijo Regina acerca de Bibi P.Luche sorprendió a muchos, ya que nadie se esperaba que su respuesta estuviera cargada de agradecimiento.

De hecho, la actriz bien sabe que los éxitos que ha acumulado esta serie, de alguna manera la han ayudado a llegar a dónde ahora está, cumpliendo sueños y formando parte de nuevos proyectos en donde puede desarrollar su máximo potencial como artista.

De hecho, lo que siente cada vez que la comparan o le mencionan una frase relacionada a Bibi P.Luche es puro agradecimiento, ya que Regina insiste en que ha tenido muchos logros gracias a su raro personaje.

“Si me la dicen mucho (la frase) y sería como tonto de mi parte o no sé, viviría en una ansiedad muy grande si me molestara cada vez que llegan a decirme todos los días”, confesó.

Asimismo, dijo estar muy contenta porque la gente siempre se acerca a ella con mucho cariño e incluso las nuevas generaciones comienzan a ubicarla gracias a la serie.

Además de lo anterior, Regina enfatizó que el compañerismo que se generó durante las grabaciones de La Familia P.Luche sigue presente, pues hasta el momento mantiene contacto con la mayoría de ellos.

