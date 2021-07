Joven demanda a sus papás por haberlo tenido sin su consentimiento

Un joven en Youtube se tomó muy en serio la frase "yo no pedí nacer". Ahora, a sus 27 años, planea demandar a sus papás por haberlo traído al mundo sin su consentimiento.

Nihil Anand se hizo popular en Youtube en 2019, ahora, su video más polémico ha vuelto a dar de qué hablar pues aunque parezca una locura, planea demandar a sus papás porque no le preguntaron si quería nacer y ahora exige que lo mantengan el resto de su vida.

QUIZÁ TE INTERESE: Narran cita aburrida en partido de la Selección Mexicana, pareja se hace viral

Nihil Anand es famoso en Youtube por hablar de temas de interés millennial, pero sin duda, uno de los que más llama la atención es el que explica cómo encuentra sentido en que sus papás lo mantengan para siempre pues su nacimiento es resultado de un acto egoísta que consideraba solo "su propia alegría y placer".

"Si nos traen al mundo sin nuestro consentimiento deberían mantenernos por el resto de nuestras vidas. Deberían pagarnos por vivir", dice parte del video que tiene cientos de miles de reproducciones.

TE RECOMENDAMOS: Maestra explota contra papás de alumnos que pasaron de panzazo: "Bravo por tu seis"

"Básicamente quiero que todos en India, y alrededor del mundo, se den cuenta de una cosa: que nacen sin su consentimiento. Quiero que entiendan que no le deben nada a sus padres. Ninguno de nosotros vino voluntariamente. (Nuestros padres) buscaron su felicidad al tenernos o fuimos un error; en cualquier caso, no dimos nuestro consentimiento. Y si ya vamos a nacer sin nuestro consentimiento, deberían pagarnos por vivir, deberían pagarnos el resto de nuestras vidas".

El joven insistió en que ni los niños le pertenecen a los padres ni los padres le pertenecen a los niños. Sin embargo, al no poder tomar la decisión de nacer, no deberían vivir angustiados por seguir una vida que no pudieron elegir.

LEE TAMBIÉN: Niña encuentra en la basura dibujo que le hizo a su mamá, su reacción se viraliza

Así mismo, mandó un mensaje a los niños diciéndoles que no hagan nada por sus papás si no quieren hacerlo. "Si no decidiste algo, no eres responsable de ello, así que no les debes nada".

"La mayoría de la gente impulsa agendas, siempre quieren que los hijos hagan algo... Básicamente ser más un esclavo para la sociedad. ¿Por qué quieres dejar un copia de ti?", añadió y dijo que en ese caso, cuando los padres son mayores, los hijos no deberían tener la responsabilidad de cuidarlos.