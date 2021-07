Manda a comprar a su novio tampones de frutos rojos, se burlan de él

Cuando vas a hacerle un favor a tu novia y terminas siendo la burla de la farmacia por pedir tampones de frutos rojos. Un joven se hizo viral en TikTok luego de la broma pesada que le hizo su novia. Ella le pidió que fuera a comprar tampones de frutos rojos.

Su novia lo mandó a comprar tampones de frutos rojos /

Antes que nada, debemos aclarar que los tampones de frutos rojos no existen. Salma Bandala, una TikToker muy popular, le pidió a su novio que se bajara a un supermercado para comprarle tampones de frutos rojos. Él, todo inocente, le hizo el favor a su novia y bajó a buscarlos.

Pero cuando regresó con la noticia de que no habían, se dio cuenta que todo era una broma. Lo peor, la forma en la que se enteró.

Resulta que el novio de Salma había abierto una caja de tampones en el supermercado para comprobar que los que había comprado sí tenían el olor a frutos rojos. El joven los frotó entre ellos porque su novia le había dicho que así salía el olor. Por supuesto, una empleada no entendía qué pasaba y le fue a preguntar.

"Me cayó mal esa morra de ahí metiche [...] Los estoy frotando así para que salga el aroma como me dijiste, los empiezo a oler, ninguno me olió a frutos rojos. Se me acerca la chica y dice 'por qué le haces así y los hueles'. Pues para ver el aroma. Me dijeron que así salían, estoy buscando los de frutos rojos. Y se empieza a reír", dijo mientras su novia se reía a carcajadas y le confesaba que no existía tal cosa y todo se trataba de una broma.

El novio no se enojó y tomó todo con humor. Por supuesto, no quiere volver a ver a la joven de la farmacia que se burló de él. "Ya no quiero venir a este súper nunca", dijo el novio avergonzado por la escena que hizo en el supermercado.