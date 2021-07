Violeta Isfel presume con orgullo y deja crecer sus canas

En días recientes, Violeta Isfel compartió con sus fans un video donde aparece sin una gota de maquillaje, sin retoques ni tinte para el cabello. Isfel tampoco decidió usar algún filtro para ocultar "sus imperfecciones" y aprovechó para hablar de su estilo tan natural que traía en ese momento, a diferencia de cuando está maquillada para sus proyectos de televisión.

"Seguro se preguntarán por qué he andado tan desconectada. Traigo un rollo hormonal muy complicado", decía entre risas Violeta Isfel y mostraba cómo su cara estaba llena de granitos.

Violeta Isfel orgullosa de sus canas

"También otra cosa que me está pasando es que me está creciendo el pelo. Para todos aquellos que dudaban que tenía canas... miren todas las que tengo. A mí la verdad es que me gustan, me dan mucha emoción, pero en algún momento me pedirán que las retoquen. Pero mientras eso no pase, yo no las retocaré", continuó.

Violeta Isael empodera sus canas; así las presume con orgullo #Video pic.twitter.com/bWR2NkNexw — Lo + viral (@VideosVirales69) July 7, 2021

Y hablando de cabello blanco, Violeta Isfel recientemente llamó la atención en redes sociales por hacer un cosplay del personaje de Cruella de la nueva película interpretada por Emma Stone. Según la actriz, varios de sus fans las han comparado por lo que quiso probar con un nuevo estilo que rememorara la película de Disney.