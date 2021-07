"Esta tutela mató mis sueños": Britney Spears renuncia a carrera artística mientras su padre sea su tutor

Britney Spears ha tenido un año muy pesado y caótico después de la batalla legal contra su padre, James Spears, y esta vez dejó a muchos sorprendidos y en shock al asegurar que mientras su adre esté a cargo de la tutela, ella no actuará "pronto".



Britney realizó esta declaración en el pie de foto de una foto publicada en su cuenta de Instagram, en la que también se dirigió a las personas que comentan sus videos en los que frecuentemente aparece bailando en su casa.

TE RECOMENDAMOS: Britney Spears llamó al 911 un día antes de su impactante testimonio ante ante el tribunal. Aquí el motivo

"Para los que decidan criticar mis vídeos de baile... no voy a actuar en ningún escenario próximamente mientras mi padre siga manejando lo que me pongo, lo que digo, lo que hago o lo que pienso!!!!", escribió en su post.

Además, aseguró que no puede trabajar bajo sus criterios personales por lo que, y firmemente comenta que no se pondrá un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez sin poder hacer algo real.

"Prefiero compartir vídeos desde mi salón, sí, antes que estar en un escenario de Las Vegas donde alguna gente ha llegado hasta tal punto que no podía ni estrecharme la mano y donde acabé conociendo a alguien que estaba constantemente colocado de marihuana... lo que no me importa, pero habría estado bien poder haber ido a un jodido spa", ha comentado.

En su post incluyó a su hermana menor Jamie Lynn Spears interpretando sus canciones en galas de premios, así como la inclusión de "momentos humillantes del pasado" en documentales.

¡¡¡¡¡"No me gusta que mi hermana haya aparecido en una entrega de premios y haya interpretado MIS CANCIONES con remezclas !!!!! ¡¡¡¡Mi supuesto sistema de apoyo me hirió profundamente !!!! ¡¡¡¡Esta tutela mató mis sueños... así que lo único que tengo es la esperanza y la esperanza es lo único en este mundo que es muy difícil de matar... sin embargo la gente lo sigue intentando !!!! No me ha gustado la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado ... Ya he superado todo eso y lo he hecho durante mucho tiempo !!!!", escribió la estrella.

La publicación rápidamente generó 200.000 likes en tal sólo 20 minutos, y ahora cuenta con más de dos millones.

En contra de quienes la ignoraron mientras “necesitaba ayuda”

En otro post en redes sociales, la estrella también arremetió en contra de todas aquellas personas cercanas a ella que prefirieron ignorarla cuando más necesitaba ayuda, personas que hablaron en apoyo de su victoria en la corte pero no la ayudaron antes.

"No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca estuvieron para ti publican cosas sobre tu situación, cualquiera que sea, y hablan moralmente en busca de apoyo ... ¡¡¡no hay nada peor que eso!!! ¿¿¿¡¡¡Cómo se atreven las personas que más amas a decir cualquier cosa ... acaso extendieron una mano para levantarme en el MOMENTO!!!??? ¿¿¿ç¡Cómo te atreves a hacer público que AHORA te IMPORTA ... estiraste tu mano cuando me estaba ahogando???? De nuevo ... NO", escribió Spears.

TE PODRÍA INTERESAR: “Estoy traumatizada”: Britney Spears explota frente a tribunal y pide que termine tutela

Y aunque no menciono alguno nombre en especifico, Spears fue muy precisa en sus palabras hacia esas `personas: "Si estás leyendo esto y sabes quién eres ... ¡y en realidad tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvar las apariencias públicamente! Si vas a publicar algo ... por favor detén el enfoque moralista cuando estás tan lejos de lo moral que ni siquiera es gracioso ...". TAMBIÉN PUEDES LEER: Jaime Lynn Spears habla por primera vez sobre la tutela de su hermana Britney Spears Recordemos que Spears llamó a la tutela bajo la cual ha estado viviendo durante casi 13 años "maldita crueldad", describiendo severas limitaciones bajo las que está viviendo, como no poder tomar una taza de café: "Si esto no es abuso, no sé qué es", dijo la cantante.