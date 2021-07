Tommy Dorfman, estrella de 13 reasons why, se declara abiertamente mujer trans /

Fue en un reportaje para la revista Time que Tommy Dorfman, quien interpreta Ryan Shaver en la serie de Netflix producida por Selena Gómez, se declaró trans. "Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans".

"Es divertido pensar que salí del clóset, porque no he ido a ningún sitio. Veo hoy como una reintroducción a mí como mujer, después de haber hecho una transición médica".

Tommy Dorfman busca generar empatía para sus hermanos y hermanas de la comunidad LGBTQ+ luego de descubrir que cuando se imaginaba siendo una persona adulta, lo único que podía ver era a una mujer. "Mi papá siempre me preguntaba por qué eres así, por qué haces lo que haces y cuando la vida se pone muy complicada, realmente pienso en los niños".

Tommy Dorfman decidió no cambiarse el nombre a pesar de ser mujer trans "Soy más Tommy que nunca" /

"Reconozco que la transición es hermosa. ¿Por qué no dejar que el mundo vea cómo se ve eso? Así que guardé en Instagram, una cápsula del tiempo con un diario, una que muestra un cuerpo viviendo en un espacio más fluido", dijo en la entrevista que se puede ver en su cuenta de Instagram.

Tommy Dorfman mantendrá su nombre pues asegura que no le avergüenza y jamás dejó de ser quien es. Además, explicó que lleva el nombre de su fallecido tío que murió un mes después de que él naciera.

"Me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras moría. Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy", declaró.

Sobre su última relación, con un hombre, declaró que ha sido complicado pues no busca una pareja gay y su transición también ha modificado su noviazgo de nueve años:

"Lo amo mucho, pero hemos aprendido que, como mujer trans, lo que me interesa no se refleja necesariamente en un hombre gay. Así que hemos tenido conversaciones increíbles para redefinir nuestra relación como amigos. La transición ha sido liberadora y esclarecedora".