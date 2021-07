Conoce a Leyna Bloom, la primera modelo transgénero de color en ser la portada de una revista

Los tiempos cambian y cada vez son más las puertas que se abren para la comunidad LGBT+, además de la inclusión, la lucha contra la discriminación y el racismo también se intensifican, con la intención de que se tome más consciencia sobre lo que pueden desencadenar dichos actos.

Relacionado a lo anterior, hoy te queremos compartir la historia de Leyna Bloom, quien se convirtió en la primera mujer transgénero de color en ser la portada de la revista Sports Illustrared.

En la icónica revista, Leyna se mostró en todo su esplendor, ya que posa con un traje de baño y es la estrella principal de la portada que corresponde a la más reciente edición.

Cabe señalar, que esta prometedora modelo está siguiendo los pasos de Valentina Sampaio, quien fuera la primera mujer transgénero en ser la imagen de esta revista.

Respecto a la oportunidad que le dieron para mostrar su esencia y su personalidad, Leyna dijo: “Este momento sana mucho dolor en el mundo. Merecemos este momento, hemos esperado durante miles de años para aparecer como sobrevivientes y ser vistos como humanos completos, llenos de esperanza. Me siento feliz, honrada y agradecida de compartir que ¡soy la primera mujer transgénero en aparecer en la portada de ‘Sports Illustrated’!”

“He soñado con un millón de hermosos sueños, pero, para chicas como yo, esos sueños son solo elegantes esperanzas en un mundo que usualmente borra, omite e ignora nuestra historia, nuestra existencia. Este momento es tan poderoso porque me permitirá vivir para siempre después de que ya no esté. No hay muchas personas que puedan vivir en el futuro, así que gracias a este momento, viviré para siempre”.

Además de lo que esta portada significó para ella, la modelo dedicó este trabajo a las mujeres que son como ella, y declaró que lo que hizo fue parte de un mensaje de inclusión, especialmente en un momento en que existen varios movimientos políticos y legislaciones que buscan excluir a las chicas transgénero de espacios culturales que celebran la feminidad y a las mujeres.

