Caeli rompe el silencio y se declara víctima de YosStop

Caeli, mejor conocida en redes sociales y Youtube como Caelike, rompió el silencio sobre la enemistad que por años aseguraban tenía con YosStop, asegurando que es una víctima más del bullying de la ex influencer Yosseline H.

A través de un video de Youtube que ya cuenta con casi medio millón de reproducciones, Caeli habló por primera vez sobre el caso de YosStop, luego de que varios de sus seguidores le preguntaran su opinión pues se sabe que por mucho tiempo Yosseline la criticaba en sus videos y hablaba mal de ella.

Caeli rompe el silencio, se declara víctima de YosStop /

TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es YosStop?; De #LadyYate al caso Ainara... las polémicas en las que se vio involucrada

Caeli confesó que por ocho años fue víctima de los insultos de YosStop quien le provocó una fuerte depresión pues cada vez que hablaba de ella, sus fans la iban a atacar directamente, incluso cuando se atrevió a hablar del momento más fuerte que ha vivido, el del abuso que vivió en Argentina.

"Es una crítica que tienes que ser consciente de quién está escuchando, de cómo pueden ir todos a tirarle a esa persona. Y es que yo lo digo porque yo pasé, yo viví esto, por medio de Yosseline por más de ocho años. Yo no sé cómo Ainara fue lo suficientemente fuerte", dijo entre lágrimas Caeli.

"YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente se burle de mí, porque lo que ella dice en sus videos toda la gente va a actuar y va y te lo dice. No es justo, y peor cuando te haces llamar feminista y lo que más haces, a lo que más te dedicas es a destruir a las mujeres", aseguró.

QUIZÁ TE INTERESE: Difunden video de la detención de Yosstop y su traslado al penal tras caso Ainara

Por otra parte, Caeli hizo mención de otras víctimas de YosStop, incluyendo Mika Lascurain, una joven trans originaria de Los Mochis, Sinaloa, que fue criticada por YosStop en uno de sus videos, provocándole cyberbullying.

"Cuando Yosstop entró a la cárcel, me escribió tanta gente porque saben que siempre hubo rivalidad. Yo nunca tuve nada contra ella. Ella siempre tuvo rivalidad en mi contra y ella lo sabe", asegura Caeli quien recibió insultos por parte de Yosstop quien la llegó a llamar inestable mental.

"Me hacía tirarme un más como persona y un poco más hasta que llegué a la depresión. De hecho llevo mucho tiempo fuera de Youtube porque tengo depresión".

LEE TAMBIÉN: Jamás he sido mala persona": YosStop manda carta desde penal

"Siento como Ainara que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho. Como puede ser que tenga algo de apoyo una mujer así. No lo entiendo. Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos sufrido por culpa de YosStop, que se haga justicia. Ya basta", concluyó.