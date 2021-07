Seguidores de YosStop organizan marcha de apoyo y llegan solo cinco personas

Quizá te interese: Kimberly Loaiza es criticada por su nuevo look y Juan de Dios Pantoja la defiende



De hecho, en las redes sociales comenzaron a circular imágenes de los pocos seguidores que se dieron cita para apoyar a YosStop, quien suma casi 7 millones de seguidores en cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que pocos asistieron a la marcha, la petición para la liberación de la influencer, hasta el momento, tiene más de 30 mil firmas, además en Twitter ya hicieron viral el hashtag #JusticiaParaYosStop.

“Si en realidad Ainara fuera una víctima, iría contra los pendejos que la violaron, los funaria a nivel feminista, pero claro, la fama es primero... Pinches feministas doble cara, me cagan”, “¿Y los agresores? Ellos son los que deberían de estar tras las rejas. #JusticiaParaYosStop”, “Me molesta en la manera en la que la arrestaron no solo mostraron su domicilio donde vivía y su casa en escéptico, si no que grabaron todo desde un inicio la prensa y los noticieros ya sabían lo que iba a pasar , porque con rix no hicieron lo mismo?????”, “Alzó la voz hoy por ti @YosStoP estoy contigo tu para mi y para muchos más eres inocente! #yoconyosstop #JusticiaparaYosStoP #JusticiaParaYosStop #JusticiaParaYosStop #JusticiaParaYosStop”, son algunos de los comentarios que se pueden leer a favor de Yossstop.

Te recomendamos: Ella es Odalis Santos Mena, la influencer que falleció por negligencia médica estética



Finalmente, es importante mencionar que si las acciones que se están haciendo en favor de ella no funcionan y es declarada culpable, podría enfrentar penas que van desde los 7 hasta los 14 años de cárcel según la gravedad del delito.