Kimberly Loaiza es criticada por su nuevo look y Juan de Dios Pantoja la defiende

Imposible que el cuerpo de una mujer no cambie durante el embarazo, de hecho, después de dar a luz, a muchas les cuesta recuperar el peso y la figura que tenían, a pesar del ejercicio y las dietas a las que muchas veces se someten.

Como sabemos, hace poco Kimberly Loaiza dio a luz a su segundo hijo, y por obvias razones, su cuerpo dejo de ser el mismo. Ante eso, la influencer dio a conocer que se “operaría el cuerpo”, con la intención de recuperar su figura.

Kimberly no especificó que áreas de su cuerpo sometería a cirugía, pero en un video y una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, se le puede ver más delgada, con la cintura estilizada e incluso el color de cabello es totalmente rubio y muy largo.

Su nueva apariencia le valió de decenas de comentarios, algunos de ellos no fueron positivos pues terminaron siendo hirientes.

Aunque al momento, la influencer no dijo nada al respecto, decenas de usuarios de las redes sociales salieron a su defensa, dejando comentarios como los siguientes:

“Cuando yo la vi con ese outfit dije que hermosa, se ve preciosa, yo no le veo el error, el cuerpo se le ve bellísimo con ese outfit, que está operada, que lo que tú quieras... a ver, ¿quién le dio el dinero para operarse más que su esfuerzo? y lo que más duele es que los comentarios vengan de otras mujeres y son comentarios muy hirientes”.

“Yo creo que a todas nos gustaría presumir nuestro cuerpo sin miedo a recibir esos malos comentarios [...] dejen de decir tan malos comentarios, no se metan en lo que no les importa. Si no te gustó, está bien, le gustó a ella, e encantó. Deja vivir, haz tu vida, no te estés proyectando con tus malos comentarios. Ya basta, ve a un psicólogo para que eso lo saques ahí, no en los comentarios y no ofendiendo”, escribió la usuaria dianacampos81 en su video.

Además del apoyo de sus seguidoras, no pudo faltar el comentario de Juan de Dios Pantoja, ya que al ver lo que le escribían a su esposa decidió publicarle un conmovedor mensaje:

“Mejor no se pudo decir… Ánimo mi amor @kimberly.loaiza toda esa gente no tiene ni poco del gran corazón que tienes, te admiro porque a pesar de que no te metes con nadie, de que todo el tiempo te intentan humillar, tu sigues firme y siempre con tu hermosa forma de ser”.

En respuesta, Kimberly le agradeció su cariño y le reiteró el amor que siente por él. “Te amo bebé gracias por siempre darme ánimos y apoyarme en todo”.

Por otra parte, en el video que causó revuelo se puede ver a Kimberly con un traje de cuerpo completo hecho de lentejuelas color negro, el cual acentuó su cintura y el resto de su figura. Además se le puede ver con una larga cabellera rubia, con la cual le dijo adiós al negro.

Finalmente, la influencer en ningún momento dio detalles de los procedimientos a los que se sometió, solo dijo que “se operaría el cuerpo”.