Nadie va a su baby shower y lo publica en redes, segunda fiesta se hace viral

Su sueño era tener un feliz baby shower pero todos sus invitados le quedaron mal y terminó quedándose sola en uno de los días más importantes de su vida. Ahora, su historia se hizo viral y encontró el consuelo en gente que conoció su historia.

TE RECOMENDAMOS: Roberto Palazuelos prueba el refresco en bolsa por primera vez

Marysol López, una mujer originaria de Mazatlán, Sinaloa, organizó su baby shower para celebrar la próxima llegada de su bebé y aunque tiene muchos amigos y familia que habrían compartido este momento a su lado, la condición de la pandemia hizo que se quedara totalmente sola en este día tan importante.

En lugar de desanimarse, Marysol, de la colonia Azteca, en Mazatlán, compartió su historia en redes sociales e invitó a cualquiera que quisiera ir a su pequeña fiesta.

La dejan plantada en su propio baby shower /

QUIZÁ TE INTERESE: Denuncia a su papá por explotación infantil, le pidió ayudar en la casa

"Me dejaron como novia de rancho, vestida y alborotada, en mi baby shower. Quien guste venir, mande mensajito y les paso la dirección por inbox", escribió en Facebook.

"Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo no deseo que se quede la comida", continuó diciendo la mujer quien en pocas horas ya tenía cientos de comentarios y reacciones a su invitación.