Jugadoras de softbol se disculpan por tirar sus uniformes

Jugadoras de la selección de softbol en México se disculpan por la polémica que provocaron al tirar a la basura los uniformes que utilizaron en los Juegos de Tokio, para no llevar sobreequipaje en su maleta de regreso de la competencia.

A través de un comunicado, varias de las jugadoras como Anissa Urtez y Dallas Escobedo, se disculparon con la sociedad en general por haberlos ofendido, asegurando que en ningún momento quisieron faltar al respeto con sus acciones.

"Lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado tanta decepción a nuestros seguidores y a los fans en todo el país. Cada uno de los miembros de nuestro equipo trabajó duro para ingresar a los Juegos y poder representar a nuestro país. Nos enorgullece vestir los colores de México y dar esperanza e inspiración a otros jóvenes de ascendencia mexicana", dice el inicio del comunicado redactado tanto en inglés como en español.

Las jugadoras aseguraron que intentaron llevarse todos los uniformes y bordados que pudieron y que no superaban el peso permitido de la maleta para su regreso.

"No teníamos intención de faltarle el respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. No teníamos intención de ignorar lo que significa estar en los juegos de Tokio para tantos. Nos llevamos a casa todos nuestros uniformes de juego, ropa bordada y equipo de softbol, lo que podría caber en una sola maleta según se requiera. Entendemos que eso no es excusa para dar la impresión de desprecio por un evento histórico. Trabajaremos para hacerlo mejor y ser mejores", dice el mensaje publicado en las distintas plataformas digitales, junto a una fotografía de las jugadoras.

Luego de que las boxeadoras mexicanas Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, compartieran fotografías de los uniformes de la selección de softbol en la basura, las críticas se hicieron tendencia en redes sociales. Sin embargo, desde el inicio la selección se defendió asegurando que tan solo con caretas, guantes y demás accesorios para jugar, las maletas ya pesaban demasiado como para poder llevarse todo de regreso.

Jugadoras de softbol serán expulsadas del equipo por tirar los uniformes

Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, aseguró que tras la polémica, habrán cambios significativos en el equipo nacional, iniciando por la expulsión de las dos o tres jugadoras que no pudieron demostrar que tenían sus uniformes completos pues fueron las que los tiraron en la basura para hacer su equipaje más ligero.