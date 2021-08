Vanessa Guzmán participa en concurso de fisicoculturismo y gana tres medallas

Hace tan sólo un par de semanas, Vanessa Guzmán sorprendió a todos con su radical cambio de look debido a sus constantes entrenamientos y una alimentación rigurosa para lograr convertirse en una estrella del fisicoculturismo, y ahora demuestra los frutos de ese gran esfuerzo.

La actriz de “Tres mujeres” y “Atrévete a soñar” compartió con sus seguidores fotos y videos en su cuenta de Instagram donde se encuentra en "VallartaBodyFit", concurso en el que ganó logró adjudicarse tres medallas el pasado 31 de julio.

La preparación de Guzmán no es tan reciente como pensábamos, pues desde hace un par de años, se alistaba para participar en estas competencias, sin embargo sus compromisos televisivos le impedían continuar con sus rutinas, y sumado a ello que se contagió de Covid-19, situación que la obligó a detenerse por completo.

Vanessa inició su carrera en el medio tras ser coronada como Nuestra Belleza México y en 1996 formar parte de las diez finalistas de Miss Universo. Dejando atrás los concursos de belleza, incursionó en la televisión mexicana debutando en la telenovela “Tres mujeres”, y posteriormente ganarse nuestro corazón en novelas infantiles como: “Amigos por siempre”, “Carita de ángel”, “Aventuras en el tiempo” y “Atrévete a soñar”.

Después del gran éxito cosechado en la televisión mexicana, decidió enfocarse en lo que realmente anhelaba conseguir: ser fisicoculturista. En su reciente competencia, Vanessa obtuvo el primer lugar en la clase abierta C, el primer premio Master y el tercer lugar en la categoría principiantes femenil.

Algunos famosos no dudaron en demostrarle su apoyo a través de comentarios en sus redes sociales, demostrando lo orgullosos que se sienten de ella.

La actriz agradeció a todos por las muestras de apoyo recibidas durante la competencia: "Gracias por su apoyo, sus muestras de cariño. Estoy feliz, feliz de esta experiencia. Me encanta lo que estoy viviendo y eso es lo más importante; llegó el día, llegó el momento".

Responde a las criticas

Y como cualquier estrella, Vanessa fue víctima de críticas por parte de los internautas, algunos comentarios que ha recibido son: “Hola Vane, eres bien linda y hermosa, pero cada vez que haces más ejercicio te estás transformando en hombre, no continúes tan exhaustivo, no cambies”, a los cuales ha respondido de manera muy sabia: “A lo mejor por eso cuando me ven los hombres ponen cara de borrego ahora sé que es porque quisieran un cuerpo como el mío… aclaraste mi duda”.

POR RESPETO a mis hijos y por la memoria de mi padre , me reservo mi derecho de réplica… a esta seguidora le deseo se llene de luz 🙏🏼.. #NOALABUSODEOPINION #noalagresion #verbal #abusadoresmediaticos … reflejo de una sociedad en decadencia. pic.twitter.com/lawV1bAHiO — VANESSA GUZMAN (@vanessaguzmann) July 20, 2021

Vanessa ha señalado que esta es una nueva faceta en su vida e, incluso, está certificada como entrenadora. "También quise realizarme en lo personal y quitarme esa cosquillita que hace muchos años tenía de participar y concursar en eventos de fisiculturismo".