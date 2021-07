Vanessa Guzmán sorprende con cambio físico, se prepara para ser fisicoculturista

El cuerpo de Vanessa Guzmán siempre ha sido muy delgado pero ahora está lleno de músculos desde las piernas, abdomen perfecto y unos brazos fuertes. Su meta, entrar a competiciones profesionales de cuerpos entrenados y ser entrenadora fitness en Estados Unidos, donde actualmente reside.

QUIZÁ TE INTERESE: Violeta Isfel presume con orgullo y deja crecer sus canas



En redes sociales Vanessa Guzmán muestra el resultado de su arduo entrenamiento /

"El objetivo se acerca, y si no se llega a cumplir, ¡se seguirá trabajando con la misma tenacidad!", dice la descripción del video en Instagram donde se puede ver a Vanessa Guzmán entrenando arduamente.

A sus 45 años, justo 25 años después de convertirse en finalista de Miss Universo, Vanessa Guzmán confiesa estar lista para nuevos retos que aunque no los ha aclarado por completo, se puede entender que se trata de modelaje fisicoculturista.

En redes sociales algunos se han dedicado a criticar su nuevo aspecto. Pero Vanessa Guzmán no se preocupa mucho por los comentarios de odio y así fue como respondió a las críticas.

LEE TAMBIÉN: Ratón de los dientes no le deja dinero a niña por comer comida chatarra

"Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez", aseguró.