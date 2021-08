Mara Wilson, protagonista de Matilda, atraviesa por esta enfermedad y preocupa en las redes sociales

Resulta que la actriz, dramaturga y escritora estadounidense contó a sus miles de seguidores que padece de una enfermedad llamada POTS. “Esta soy yo ayer, después de que me hicieron una prueba de mesa de inclinación que confirmó lo que yo, y mis médicos, hemos sospechado durante años: ¡tengo POTS!”.

El POTS significa Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural, el cual provoca una sensación parecida al mareo, y después de un tiempo sintiéndose una personas así le provoca el desmayo.

“Imagínese estar así todo el tiempo, y en realidad desmayarse debido a ello. Es una condición del sistema nervioso autónomo, que controla muchas de las funciones corporales en las que realmente no piensas mucho, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal”, contó la actriz.

Además aseguró que también sufre de disautonomía, o disfunción autonómica. “Me tomó cuatro años ser diagnosticada, y estoy compartiendo esto porque en realidad fue alguien que compartió su historia en las redes sociales, @stevieboebi, quien me hizo pensar que esto era lo que tenía, y por qué me estaba desmayando todo el tiempo. A veces se asocia con migrañas, pero a menudo se desencadena o empeora por una condición post viral, como estamos viendo con El Covid Largo. (He tenido varios amigos diagnosticados con él después de batallas difíciles con Covid)”.

Finalmente, y a pesar de lo que generan sus enfermedades, Mara aseguró que su caso es leve y que tiene tratamiento, asimismo, ofreció ayuda a quienes también lo padezcan, pues cuenta con una “lista completa de médicos que saben sobre esto y pueden tratarlo”.